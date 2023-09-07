Он не был военным и не служил в территориальной обороне.

В городе Вишневое Киевской области 47-летний гражданский мужчина погиб от подрыва финской гранаты m/50, полиция открыла производство по подозрению совершения самоубийства. Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь полиции Киевщины Ирина Ткач.

"Сегодня около 16:00 мы получили сообщение от жителей Вишневого о том, что есть задымление у них на территории, и о том, что они сами непосредственно слышали взрыв", - сообщила Ткач.

В этой связи, на место происшествия выехали сотрудники Бучанского управления полиции и сразу же прибыли представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, на месте взрыва в частично разрушенной квартире было найдено тело 47-летнего мужчины. "Предварительно, он погиб от взрыва гранаты m/50. Это финская граната", - отметила Ткач.

"По словам соседей, то, что они комментировали, он снимал эту квартиру. Это не его была собственность. Но они также рассказали о том, что в последнее время он находился в очень подавленном состоянии, и были причины считать, что, предположительно, по предварительным данным, это могло быть действительно самоубийство", - сказала пресс-секретарь полиции Киевщины.

Они уточнила, что сейчас выясняются все обстоятельства и уже возбуждено уголовное производство по "убийству с примечанием самоубийство".

"Помещение частично было повреждено... У мужчины серьезно обгорело лицо и туловище. Он погиб непосредственно от полученных травм. Но, к счастью, кроме него, больше никто не пострадал", - сказала Ткач.

По ее словам, полиция призывает граждан, если они видят, что кто-то находится в критическом состоянии или если сами испытывают психологические проблемы, то не надо ждать бедствия, а обращаться к специалистам.

"По нашим данным, в настоящее время, он не является ни военным, ни представителем ТрО. Он гражданский. Где он получил гранату, мы выясняем", - добавила Ткач.

Случаи со смертями гражданских от подрыва гранат

Недавно в центре Одессы нашли мертвого мужчину. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, тело люди нашли утром во дворе многоквартирного дома на Французском бульваре. Правоохранители уверяют, что травмы, которые получил неизвестный, характерны при получении во время срабатывания взрывного устройства, вероятно гранаты.

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