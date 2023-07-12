По предварительным данным, произошло самоубийство.

Сегодня в центре Одессы нашли мертвого мужчину. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, тело люди нашли утром во дворе многоквартирного дома на Французском бульваре. Правоохранители уверяют, что травмы, которые получил неизвестный, характерны при получении во время срабатывания взрывного устройства.

"Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили неподалеку погибшего рычаг от ручной гранаты. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции", - рассказали в полиции.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой "самоубийство")Уголовного кодекса Украины.

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В соцсетях очевидцы сообщают, что инцидент произошел в курортной зоне - на Французском бульваре, 20/А. мужчина получил страшные ранения - тело разорвано на части.

Криминальные новости Одессы

Как сообщал УНИАН, в одной из гостиниц Одессы найден мертвым военнослужащий, который повесился на своем ремне на дверной ручке. Военный был не на службе, причиной его поступка, по некоторым данным, стали семейные (личные) неурядицы.

Также странное событие произошло в Одессе на улице Ефима Геллера. Там в частном будике произошел пожар. Затем, после тушения пожара, на дверях здания было найдено завещание, якобы написанный владельцем жилья, которого нашли в другом помещении. В частности, мужчина написал, что отказывается от экспертизы своего тела, не хочет быть посмертным донором и похороненным в земле. Настаивает на кремации и на том, чтобы его пепел развеяли в любом месте.

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