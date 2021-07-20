Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По делу о захвате судна в Индийском океане впервые в Украине гражданину сообщили о подозрении в пиратстве.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Так, гражданину Украины сообщено о подозрении по факту пиратства – использование с целью получения материального вознаграждения или иной личной выгоды вооруженного или невооруженного судна для захвата другого морского или речного судна, применения насилия, ограбления или иных враждебных действий в отношении экипажа или пассажиров судна (ст. 446 Уголовного кодекса Украины).

"Такое преступление против мира, безопасности человечества и международного правопорядка в Украине раскрыто впервые. По данным следствия, гражданин Украины, будучи сотрудником иностранной охранной компании, предоставлял услуги по охране в опасных районах судоходства", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Читайте такжеИз плена нигерийских пиратов освободили шестерых украинских моряков (фото, видео)

Сообщается, что во время исполнения своих обязательств по охране в июле 2020 года он с оружием прибыл на одно из судов под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана. Действуя в целях собственной выгоды, используя оружие, уведомил капитана о том, что он захватывает судно и требует изменения его курса в порт Фуджейра, а также выплаты денежных средств. Для подтверждения реальности своих намерений, создания психологического давления на капитана и членов экипажа гражданин Украины продемонстрировал снаряженный патронами магазин к винтовке и выстрелил в потолок капитанского мостика, что привело к повреждению элементов освещения, после чего уже под угрозой применения огнестрельного оружия повторил свои требования.

Капитан судна, учитывая опасность применения огнестрельного оружия, отдал приказ старшему механику перевести машину в режим маневрирования, а требования гражданина Украины передал менеджерам компании судовладельца.

В результате переговоров, через 4 дня представители судоходной компании дали указание капитану выдать гражданину Украины 6 тысяч долларов в обмен на сдачу им оружия и разблокирования работы судна.

Правоохранителями по месту жительства гражданина проведен обыск. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как ранее сообщал УНИАН, в Гвинейском заливе пираты напали на танкер MT Davide B с украинцами, румынами и филиппинцами на борту. Нападавшие захватили 15 членов экипажа, еще шестеро моряков находились в безопасности и не пострадали. Танкер для перевозки жидких химических веществ совершал коммерческое плавание из латвийской Риги в Лагос в Нигерии.

Позже в МИД сообщили, что украинских граждан не было на борту судна Davide B.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко