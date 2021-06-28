Для погибшего одессита Богдана Ковтуненко это был всего лишь второй рейс.

В Индийском океане вблизи Шри-Ланки на загоревшемся судне погиб украинский моряк.

Как сообщил УНИАН морской юрист Николай Гольбин, погиб 20-летний житель Одессы.

«Около Шри-Ланки загорелось судно MSC MESSINA (IMO 9074042, ISM Manager - MSC SHIPMANAGEMENT LTD) с нашими моряками, были три дня без связи. В машинном отделении погиб молодой моряк из Одессы», - сказал юрист.

Знакомая погибшего Марина Ананская в социальных сетях сообщила, что сгорел одессит Богдан Ковтуненко.

«Добрый, улыбчивый, настойчивый, всегда уверенно идущий к своей цели. Ему было 20 лет. Это был его второй рейс, из которого он уже не вернется...», - написала она.

Читайте такжеПоджег дом, чтобы спрятать труп: моряк признался в жестоком убийстве (видео)По данным издания Seafarers Journal, вышеназванное судно под флагом Либерии шло из Шри-Ланки в Сингапур, но 25 июня в машинном отделении произошел пожар. Сейчас вся команда располагается на борту аварийного судна, которое пока находится на буксире.

Судно MSC MESSINA прибыло в Коломбо 22 июня и вышло из Коломбо (ECT) 23 июня 15:45. Судно выгрузило 2 тыс. контейнеров в порту Коломбо и перевозило только 38 контейнеров для выгрузки в Сингапуре.

На борту MSC MESSINA находилось 28 членов экипажа.

MSC MESSINA (IMO: 9074042) — контейнеровоз, построенный в 1995 году (26 лет назад) и плавающий под флагом Либерии. Его грузоподъемность составляет 4743 TEU, а текущая осадка — 8,6 метра, общая длина (LOA) составляет 299,95 метра, а ширина — 37,1 метра.

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Автор: Лариса Козовая