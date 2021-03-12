Эту информацию подтвердил судовладелец.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что украинских граждан не было на борту судна Davide B, на которое напали пираты в Гвинейском заливе.

Об этом представитель МИД Олег Николенко сообщил на своей странице в Twitter со ссылкой на судовладельца.

"По информации судовладельца, граждан Украины не было на борту судна Davide B, на которое напали пираты в Гвинейском заливе", - заявил спикер.

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Ранее СМИ сообщали, что в Гвинейском заливе пираты напали на танкер MT Davide B с украинцами, румынами и филиппинцами на борту.

Нападавшие захватили 15 членов экипажа, еще шестеро моряков находились в безопасности и не пострадали.

Танкер для перевозки жидких химических веществ совершал коммерческое плавание из латвийской Риги в Лагос в Нигерии.

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Автор: Виталий Саенко