В Украине разоблачили сеть колл-центров, которая обманула тысячи граждан Турции и ЕС

Колл-центры работали под видом легальных компаний с "белыми воротничками".

В самом центре Киева обнаружили штаб-квартиру масштабной международной сети мошеннических колл-центров, которая обманула тысячи людей, в частности граждан Турции и стран Евросоюза.

Об этом говорится в материале турецкого издания Yenidevir Gazetesi. Согласно материалу, организаторы схемы присвоили миллионы, используя офисы в обычных бизнес-центрах Киева для проведения незаконных финансовых операций.

Издание пишет, что схема работала под видом легальных компаний с "белыми воротничками", однако на самом деле операторы колл-центров с помощью телефонных звонков выманивали у людей астрономические суммы денег.

Yenidevir Gazetesi указывает на то, что главным организатором сети является 35-летний предприниматель Артур Ермолаев, основатель Федерации киберспорта Украины. По данным источников издания, он использовал связи в ИТ-секторе для развития инфраструктуры в Киеве и привлекал партнеров в Турции.

20 декабря 2025 года Ермолаева задержал Европол в одной из стран ЕС и сейчас он сотрудничает со следствием. По данным источников "Украинской правды", задержание было связано с деятельностью колл-центров.

Административное управление сетью, по данным журналистов, осуществляла гражданка Турции Сердем Коч. Она разрабатывала сценарии разговоров для манипулирования жертвами и контролировала движение денег. После депортации из Украины осенью 2025 года Коч, вероятно, уехала в Малайзию, избегая выдачи турецким властям, где ей грозит суровое наказание.

