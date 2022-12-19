Несколько родственников задержанной воюют в составе подразделений "ДНР".

В Одесской области Служба безопасности Украины задержала вражескую приспешницу, которая собирала средства для российских оккупационных войск.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, предательницу разоблачила контрразведка. Злоумышленница организовала сбор денег на нужды российских оккупационных группировок, воюющих против Сил обороны на южном и восточном фронтах.

Среди этих вражеских подразделений - российские батальонно-тактические группы, находящиеся в захваченных районах Мариуполя и Херсонщины.

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Для сбора средств женщина размещала публикации в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. В этих сообщениях она призвала поддержать оккупантов и помочь им в материально-техническим обеспечением, перечислив деньги на банковскую карту своего родственника, находящегося в местах временной дислокации военных группировок РФ.

Свои прокремлевские взгляды женщина активно распространяла через российские соцсети, а также во время общения с окружающими. Следствие выяснило, что родственники уже с 2016 года находятся в составе террористической организации "ДНР" и активно участвуют в боевых действиях против украинских войск.

В начале полномасштабного вторжения боевики вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа РФ. Именно через них она пыталась наладить бесперебойный канал финансирования рашистов.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Ее взяли под стражу.

Война в Украине и задержание коллаборантов

Спецслужбы в Украине регулярно задерживают коллаборантов и предателей нашей страны. В частности, недавно СБУ задержала в Киеве колаборантку, которая после освобождения Харьковщины пыталась бежать в ЕС. В Купянске во время оккупации города женщина добровольно пошла на сотрудничество с россиянами.

Также украинские пограничники задержали молодую колаборантку, которая ехала в Киев. Во время проверки в телефоне девушки обнаружили материалы пророссийского содержания.

А на днях в Одессе разоблачили "блогершу", которая призвала Путина активнее бомбить Украину. Пропагандистка распространяла в сети публикации, в которых поддерживала и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

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