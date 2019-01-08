Во Львове разыскивают ромку за жестокое убийство женщины

По словам медиков, женщина умерла в результате травм головы.

Во Львове разыскивают женщину ромской внешности за жестокое убийство женщины.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Сообщение о том, что в заброшенной хозяйственной постройке на улице Генерала Курмановича во Львове обнаружили тело женщины без признаков жизни, поступило в полицию 5 января.

Читайте такжеПерекрыли выезд и пытались "отжать" аппаратуру: на Закарпатье ромы напали на журналиста

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. На теле погибшей были обнаружены следы насильственной смерти. Как в дальнейшем установили медики, женщина умерла в результате травм головы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

На данный момент проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства совершения преступления, личные данные погибшей и личность злоумышленницы.

Всех, кто обладает информацией, которая поможет в раскрытии этого преступления, полицейские просят сообщить полиции.

В соцсетях, в частности на странице Varta1, уточнили, что разыскивается жительница Закарпатской области 1989 года рождения, которая проживает в городе Виноградов. Также были обнародованы фотографии женщины, на которых видно, что она является представительницей ромской народности.