В Тернополе пассажиры поезда устроили бунт - требовали его остановить в городе, несмотря на карантинный запрет

Как известно, в связи с тем, что Тернополь внесён в «красную» карантинную зону, в городе временно отменена остановка ряда поездов дальнего следования.

В Тернополе пассажиры поезда устроили бунт, чтобы добиться его остановки в городе, несмотря на запрет «Укрзализныци».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на внеочередной сессии городского совета сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.

Он отметил, что после того, как Тернополь внесли в «красную» карантинную зону, в мэрию начали поступать сообщения от местных жителей, которые стали заложникам ситуации на железной дороге. Он зачитал одно из них.

«Как раз сейчас находимся в поезде №49, на который «Укрзализныця» нам продала билеты вчера уже после внесения Тернополя в «красную» зону. О том, что поезд не будет останавливаться в Тернополе, узнали от проводницы. Начальник поезда извинился и предложил выходить в Хмельницком или во Львове в час ночи или в четыре соответственно. Нас таких заложников - 15 только в одном вагоне. Почему нас как преступников этапируют заблокированными в поезде без права и возможности выйти в родном городе?», - озвучил сообщение мэр.

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Он также сообщил, что сегодня утром люди всё же добились остановки поезда в Тернополе, который прибывал из Херсона.

«Там ехали 85 жителей Тернополя, ехали родители с детьми, больными ДЦП. Только когда тернопольчане подняли бунт, начальник поезда всё же согласился остановиться и высадить людей в Тернополе», - рассказал Надал.

По его словам, сегодня утром полиция также делала попытки остановить движение общественного транспорта в Тернополе. Поэтому мэр выразил возмущение действиями как руководства государства, так и местной полиции, утверждая, что оснований для внесения Тернополя в красную зону нет.

«Вместо того, чтобы посоветоваться с местным самоуправлением, как вместе решать проблему, они принимают решение диктаторским силовым методом. Мы уже это проходили в 2013-2014 годах. Я призываю руководителей: не повторяйте ошибок Януковича, плохо заканчивается. Я обращаюсь к подразделениям полиции города. Хочу вам напомнить лозунг полиции 2014 года - «полиция с народом». Действуйте в рамках закона, но так, чтобы не вредить людям. Я понимаю, что вам приходят разные команды. Но есть одна команда - это закон, это Конституция. Не знаете как действовать - действуйте по закону, по совести, по чести. Думайте, что Вы делаете!», - призвал полицейских городской голова.

Он также предостерег, что жители Тернополя в состоянии отстоять свои конституционные права и обеспечить надлежащее функционирование города.

«Мы знаем, как это делать, мы умеем это делать. Но я уверен, что Бог даст нам понимание мудро выйти из этой ситуации, а правительству - отменить свое неправильное решение», - подытожил во время выступления мэр.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа в Украине начали работать новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

С понедельника, 3 августа, красная зона установлена в Луцке, Тернополе и Кицманском районе Черновицкой области.

В частности, в этой зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов. В Луцке и Тернополе временно отменена остановка ряда поездов дальнего следования.

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