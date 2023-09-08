Подчиненный бесплатно передавал руководителю психотропы, рассчитывая на возможное продвижение по карьерной лестнице.

В Ривненской области сообщили о подозрении должностному лицу военкомата, систематически поставлявшему наркотики своему руководителю – фигуранту дела об избиении солдата областным военкомом.

Как сообщает Государственное бюро расследований, речь идет о начальнике структурного подразделения Ривненского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В ведомстве напомнили, что в ходе проведения расследования об избиении солдата должностными лицами центров комплектования у руководителя Ривненского районного ТЦК и СП правоохранители изъяли 8 пакетов с амфетамином.

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По данным ГБР, в ходе досудебного расследования было выявлено, что чиновник имел, так сказать, своего "дилера" среди подчиненных военнослужащих.

"Начальник структурного подразделения систематически привозил различные дозы амфетамина руководителю, а в отдельных случаях оставлял так называемые "закладки". По информации следствия, средства за психотропы мужчина не получал, а таким образом лишь пытался угодить шефу, в будущем рассчитывая на благосклонность, служебные привилегии и возможное продвижение по карьерной лестнице", - говорится в сообщении.

Как отметили правоохранители, чтобы скрыть свою преступную деятельность в разговорах и сообщениях злоумышленники использовали пиратский сленг, наркотики называя "белой меткой", а друг друга – по вымышленным кличкам.

Начальник структурного подразделения Ривненского районного ТЦК и СП подозревается в незаконном приобретении и сбыте психотропных веществ в крупных размерах, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Ему грозит наказание в виде до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Задержание ривненских военкомов из-за избиения подчиненного

В конце июля правоохранители задержали должностных лиц Ривненского областного и районного ТЦК и СП, которые избили подчиненного и издевались над ним.

В частности, руководитель областного военкомата избивал мужчину битой и заставлял "вымаливать прощение" на коленях. Все это снимал на телефон руководитель районного военкомата.

В ходе обысков работники бюро нашли у фигуранта указанную биту, а у руководителя районного военкомата – 8 пакетиков с веществом, похожим на наркотики.

Обоих военкомов арестовали без права на залог.