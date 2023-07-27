По данным правоохранителей, военный хотел доложить о нарушениях военкомов во время службы.

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали должностных лиц Ривненских областного и районного территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые избили подчиненного и издевались над ним. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ривненского районного ТЦК и СП планирует доложить об их нарушениях во время службы. Они решили этого не допустить и избили мужчину", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, руководитель Ривненского областного ТЦК сам избивал военнослужащего, в то время, как руководитель районного ТЦК все это снимал на телефон.

"Во время проведения "воспитательных мероприятий" в ход пошла бита. Чиновники также заставляли потерпевшего становиться на колени и вымаливать прощения", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что вчера, 26 июля, работники ГБР провели 6 обысков по месту работы, проживания и в транспортных средствах руководителей центров комплектования. Были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, один из которых принадлежит потерпевшему. По месту жительства руководителя Ривненского областного ТЦК найдена бита, которой избивали мужчину.

Также у руководителя Ривненского районного ТЦК и СП было изъято 8 пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином, оборудование для употребления наркотиков. Его задержали и объявили о подозрении в незаконном хранении психотропных веществ с целью сбыта в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Должностному лицу грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Руководителю областного ТЦК и СП объявлено о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Военнослужащий также задержан.

Задержанным планируют избрать меры пресечения и отстранить от должностей.

Массовая проверка военкомов в Украине: в чем причина

В Украине после скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым, семья которого во время полномасштабной войны приобрела имение в Испании за более чем три миллиона евро и дорогой автомобиль, проверят руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки на добропорядочность и эффективность. Соответствующее поручение дал президент Владимир Зеленский.

Проверки будут проводить работники Госбюро расследований, Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), а также группа от Вооруженных сил.

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