Он взят под стражу без права на залог.

Руководитель Ривненского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который избил подчиненного и издевался над ним, взят под стражу без права на залог. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"Ривненский городской суд по ходатайству ГБР избрал меру пресечения руководителю Ривненского областного ТЦК и СП в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

Должностному лицу инкриминируют превышение власти или служебных полномочий. Ему грозит до 12 лет заключения.

Видео дня

Задержание двух ривненских военкомов из-за избиения подчиненного - детали

27 июля стало известно о задержании работниками ГБР должностных лиц Ривненских областного и районного ТЦК и СП, которые избили подчиненного и издевались над ним.

В частности, по данным правоохранителей, руководитель областного военкомата избивал мужчину битой и заставлял "вымаливать прощение" на коленях. Все это снималось на телефон.

В ГБР отметили, что подчиненный хотел доложить о нарушении военкомов во время службы.

Во ходе обысков работники бюро нашли у фигуранта указанную биту, а у руководителя районного военкомата – 8 пакетиков с веществом, похожим на наркотики.

Вас также могут заинтересовать новости: