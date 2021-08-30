Сообщается, что состояние пострадавшего – удовлетворительное.

В Полтавской области ребенок вставил гвоздь в розетку, его ударило током.

Об этом сообщает управление гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации (ОГА).

Пострадавшего доставили в реанимационное отделение Миргородской больницы интенсивного лечения с диагнозом "острое поражение электрическим током".

Отмечается, что состояние ребенка – удовлетворительное.

Читайте такжеНа пляже в Кирилловке работника водных аттракционов убило током: подробности трагедииНа днях во Львовской области 14-летнюю девочку ударило током на железнодорожной цистерне с бензином. Ее госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

А в Харьковской области госпитализировали 16-летнюю девушку, которую ударило током на крыше товарного поезда при попытке сфотографироваться.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц