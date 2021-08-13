Удар был такой силы, что пострадавшую отбросило аж на рельсы.

На Харьковщине госпитализирована 16-летняя девушка, которую ударило током на крыше товарного поезда при попытке сфотографироваться.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Купянск-Узловой 13 августа около 06:00.

"Потерпевшей оказалась 16-летняя девушка. Установлено, что она залезла на крышу вагона товарного поезда, который находился на станции. При попытке сфотографироваться девушку ударило электротоком, в результате чего ее отбросило на рельсы", — говорится в сообщении.

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Информация зарегистрирована в едином учете заявлений и сообщений, продолжается проверка.

Напомним, во Львове пару месяцев назад произошел аналогичный случай — девушку ударило током на поезде, на который она вылезла ради селфи. Потерпевшая получила ожоги 70% тела, однако выжила.

Автор: Светлана Макринская