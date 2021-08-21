Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Снова в Украине от удара током на железной дороге пострадал ребенок. Подростка сняли спасатели с железнодорожной цистерны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области.

"20 августа в 18:53 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в г. Самбор на ул. Вокзальная, 1 Самборского района получила поражения электрическим током, девушка 2007 года рождения. Девушка находилась на вагоне - цистерне, который стоял на железнодорожной станции "Самбор", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Кривом Роге рабочего предприятия убило токомСпасатели сняли 14-летнюю девушку с цистерны с помощью выдвижной лестницы, веревки и твердых носилок. Пострадавшая находилась в состоянии средней степени тяжести, медики ее госпитализировали в реанимацию Самборской центральной районной больницы.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Как ранее сообщал УНИАН, на Харьковщине госпитализирована 16-летняя девушка, которую ударило током на крыше товарного поезда при попытке сфотографироваться. Инцидент произошел на железнодорожной станции Купянск-Узловой 13 августа около 06:00.

Автор: Анастасия Горбачева