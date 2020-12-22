Злоумышленники выдавали неизвестным лицам шлемы, бронежилеты и другое имущество.

В Одесской области будут судить двух военнослужащих, из-за халатности которых со склада военной части пропало имущество на 716 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона Украины, под процессуальным руководством Военной прокуратуры Одесского гарнизона на прошлой неделе в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух военнослужащих.

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В частности, начальник вещевой и продовольственной службы тыла воинской части и бывший начальник вещевого склада воинской части обвиняются в халатном отношении к службе (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). По данным следствия, военнослужащие, находясь на указанных должностях, не обеспечили учет и не организовали надлежащее хранение имущества, поступающего в воинскую часть. Кроме того, они не проводили количественный и качественный учет материальных средств, находящихся на складе части, в том числе, не вносили данные в книгу учета имущества. При этом они без учета выдали имущество неустановленным пока людям.

В результате исчезли 61 бронежилет, 159 кевларовых шлемов, 169 рюкзаков и 171 чехол к пулезащитным шлемам.

«Тем самым государству в лице военной части нанесен ущерб на общую сумму более 716 тыс. грн», - сообщили в пресс-службе.

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Автор: Лариса Козовая