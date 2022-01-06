Покончить с собой пытались одноклассницы, узнали журналисты.

В Одессе две девочки подросткового возраста порезали себе вены, расположенные на руках.

Об инциденте в Одессе сообщил один из местных Telegram-каналов.

Отмечается, что ночью на улице Варненской две 12-летние девочки порезали себе вены. Детей успели спасти медики. Причины попытки самоубийства пока неизвестны.

По предварительным сведениям, пострадавшие – одноклассницы.

Читайте такжеВ Одессе в одном доме отравились три человека: названа причинаНапомним, похожий инцидент произошел в конце февраля прошлого года в одном из сел Полтавской области. На Полтавщине 25 февраля 2021 года две восьмиклассницы перерезали себе запястья под зданием школы.

Девочек, которым было по 14 лет, нашли в стрессовом состоянии и госпитализировали. После госпитализации угроза жизни школьниц миновала. Причина такого поступка девочек не была известна.

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