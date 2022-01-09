Преступление в Одессе, возможно, совершили 7 января, узнали журналисты.

В Одессе, в районе Слободки, неизвестные украли из офиса промбазы сейф с 1,2 млн грн и 70 тыс. долларов.

Об этом сообщил один из Telegram-каналов.

Как отмечается, преступление совершено, вероятно, вечером 7 января.

На улице Боровского злоумышленники взломали замок входной двери, проникли в расположенную на первом этаже комнату отдыха промышленной базы, и вынесли сейф со всем содержимым. В сейфе было 1,2 млн грн, 70 тыс. долл., золотые украшения и травматический пистолет.

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Напомним, в середине сентября прошлого года в Одесской области возле населенного пункта Сычавка неизвестные украли 300 тыс. долларов из машины на автозаправочной станции.

По данным источников, в машине Mitsubishi Lancer разбили оконное стекло и забрали из салона сумку с деньгами. Пострадавший ехал в Николаев якобы покупать жилье. По некоторым данным, злоумышленники скрылись на автомобиле, направившись после кражи в сторону Одессы.

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