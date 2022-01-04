Подозреваемых задержали, они под стражей.

В первые дни нового года не обошлось без криминала. На Львовщине сын зарезал отца, а на Хмельнитчине отчим до смерти забил 35-летнего пасынка.

Об этом сообщают отдел коммуникации полиции Львовской области и сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

Вчера, 3 января, на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в селе Нижняя Стынава Стрыйского района Львовской области в собственном доме умер 66-летний местный житель.

На месте происшествия правоохранители установили, что мужчина умер насильственной смертью в результате многочисленных телесных повреждений. В полиции отмечают, что конфликт возник в ночь со 2 на 3 января во время распития спиртного – 22-летний сын жестоко избил отца и нанес ему ножевые ранения, от которых тот скончался.

В сообщении отмечается, что правоохранители задержали сына в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Также следователи территориального подразделения полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Читайте такжеВ Мариуполе посетитель угрожал убить бармена из-за украинского языка – соцсети (видео)Вместе с тем, как сообщает полиция Хмельницкой области, 1 января в селе Новое Поречье Городоцкой общины, 52-летний мужчина избил до смерти своего 35-летнего пасынка. В сообщении сказано, что молодой человек вернулся с работы и у него возникла ссора с матерью и отчимом.

"В ходе спора последний нанес пасынку ряд телесных повреждений, в частности, в голову, от которых потерпевший погиб", - отмечают в полиции.

В сообщении сказано, что отчим задержан на месте происшествия. На сегодня следователи уже объявили 52-летнему мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения. Следственные действия продолжаются.

Ранее УНИАН уже сообщал, что во Львове женщина справила нужду под памятник украинскому деятелю Степану Бандере, видеоряд сопроводили песней "Батько наш - Бандера".

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