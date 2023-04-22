Бежать с места преступления ему пришлось пешком, поскольку в машине закончилось топливо.

В Одесской Области за попытку поджога чужого дома задержан молодой человек.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Как отмечается, событие произошло в одном из сел Измаильского района.

Установлено, что 20-летний злоумышленник вместе с еще несколькими односельчанами в темное время суток подъехал на автомобиле к домовладению потерпевшего, когда того не было дома. Мужчины подожгли канистру с легковоспламеняющейся смесью, которую привезли с собой, и перебросили ее через забор, их целью была крыша дома.

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"Впрочем, емкость не долетела до дома, а огонь быстро погас, не причинив владельцу поместья материального ущерба. Спеша, сообщники не проследили за результатом поджога и сразу скрылись, но на выезде из населенного пункта в автомобиле молодого человека закончилось топливо", - говорится в сообщении.

Покинув свое транспортное средство, фигурант вместе с товарищами пешком направились домой в соседнее село.

Получив информацию о событии, правоохранители быстро установили ее участников. Молодому мужчине сообщили о подозрении в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины). Материалы по сообщникам выделены в отдельное производство.

В полиции не сообщают о мотивах поджога, лишь отмечается, что потерпевший и подозреваемый находились в неприязненных отношениях.

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