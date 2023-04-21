Пограничники задержали мужчину, который притворился женщиной \ фото dpsu.gov.ua

В Одесской области задержали мужчину, который переоделся в женщину и пытался выехать из Украины.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Как отмечается, 20 апреля пограничники Белгород-Днестровского отряда выявили мужчину, который ради побега за границу переоделся в женщину.

"Во время проверки документов и оснований для проезда транзитного участка автомобильной дороги "Одесса-Рени" пограничники заприметили лицо, которое в темное время суток было в солнцезащитных очках и платке", - говорится в сообщении.

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Как оказалось при проверке документов "женщины", так называемая "пассажирка" – мужчина, который опасаясь призыва, прибегнул к перевоплощению.

В частности, 35-летний украинец пояснил, что до начала полномасштабного вторжения находился за границей на заработках. Однако на Пасху решил приехать домой – в Одессу, надеясь, что сможет беспрепятственно вернуться за границу, быстро "сменив пол".

фото ГПСУ

Как уточнили пограничники, женские аксессуары ему не помогли, хотя бы потому, что его выдало небритое лицо.

фото ГПСУ

Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Представителями территориального центра комплектования ему выдана повестка.

Задержание мужчин на границе

В Украине время от времени случаются любопытные случаи задержания мужчин при попытке пересечь границу. Так, 18 апреля на Буковине пограничники задержали новую партию беглецов.

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