Злоумышленник потратил на собственные нужды сотни тысяч гривень, которые получил от волонтеров.

В Одессе разоблачили мошенника, который продавал несуществующие бронежилеты для украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры. По данным следствия, житель Одессы присоединился к волонтерской группе в соцсетях, где отслеживал объявления о поиске военного снаряжения для украинских защитников.

"При этом он предлагал свой товар, а отправить необходимое снаряжение обещал после предоплаты на его банковскую карту. Таким образом злоумышленник получил от волонтеров почти 300 тыс. грн за 15 бронежилетов", - говорится в сообщении.

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Как добавляется, заказчикам мошенник ничего не отправил, поскольку на самом деле не имел никакого товара. Средства обманутых людей он потратил на собственные нужды.

Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Ему сообщено о подозрении по факту мошенничества (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, специалисты которого расследовали дело, фигурант - 29-летний мужчина.

"Правоохранители разыскали злоумышленника и установили, что он, имея деловые отношения с волонтерами в результате неоднократного сотрудничества, заранее спланировал мошенническую схему", - говорится в сообщении.

В частности, к нему обратилась помощница волонтера и сообщила о намерении приобрести 15 бронежилетов, а злоумышленник заверил женщину, что доставит товар. Получив на карту деньги, он прекратил выходить на связь с потерпевшей стороной.

Закупки для нужд обороны - что стоит знать

В марте стало известно, что директору частной компании сообщили о подозрении в поставке бронежилетов ненадлежащего качества и завладении бюджетными средствами на общую сумму почти 6 млн грн.

По данным детективов Бюро экономической безопасности Украины, некачественные бронежилеты предназначались для одной из воинских частей Закарпатской области. Бронежилеты не соответствовали требованиям ГОСТа.

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