Подозреваемого задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Одесской области задержан злоумышленник, убивший переселенца из города Бахмут Донецкой области и использовавший ковры и порошок, чтобы скрыть следы преступления.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Как отмечается, 17 апреля в полицию обратился житель поселка Авангард и сообщил, что его товарищ из Донецкой области, снимающий недалеко от него квартиру, уже пять дней подряд не выходит с ним на связь. Во время оперативно-розыскных мероприятий в арендованном доме правоохранители обнаружили мертвым 38-летнего мужчину.

"На его туловище и шее были колото-резаные раны. Проведя поквартирный обход, за несколько часов полицейские возобновили ход событий, предшествовавших преступлению, и установили, что к убийству мужчины причастен его знакомый из Одессы. По подозрению в убийстве задержали 27-летнего одессита", - говорится в сообщении.

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Выяснилось, что 13 апреля приятели вместе распивали алкогольные напитки и между ними возник спор. Одессит схватил кухонный нож и дважды ударил им товарища: в живот и шею. Потерпевший скончался, а злоумышленник, чтобы скрыть следы преступления, завернул тело в ковры и посыпал их стиральным порошком, чтобы "отбить" запах разлагающегося тела.

После этого подозреваемый поехал домой в Одессу, где его впоследствии и разыскали правоохранители. Из квартиры, в которой проживал убитый, полицейские изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертные исследования.

Фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что за Бахмут продолжаются динамичные бои - россияне уже длительное время пытаются взять город под полный контроль и несут серьезные потери. Украинские власти уже давно объявили эвакуацию из неоккупированной части Донецкой области.

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11 апреля сообщалось, что в городе Доброслав психически больной мужчина, 1965 г. р., совершил очень жестокое преступление - дома убил и выпотрошил собственную мать, которой было 88 лет. Мужчину после убийства обнаружили дома.

Подозреваемый задержан, его поместили в изолятор временного содержания. Начато производство по ст. 115 Уголовного кодекса нашего государства ("Умышленное убийство").

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