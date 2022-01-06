Точную причину отравления в Одессе должны установить позже.

В Суворовском районе Одессы в частном доме отравились угарным газом три человека.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Отмечается, что в полночь от дежурного "103" поступило сообщение об отравлении угарным газом трех человек в частном одноэтажном жилом доме по улице Соляной.

Госпитализированы в состоянии средней степени тяжести 73-летняя и 50-летняя женщины, а также 25-летний мужчина.Читайте такжеНа Полтавщине найдены мертвыми три человека: спасатели раскрыли подробности

В пресс-службе добавили, что признаки пожара в доме не обнаружены, но жилое здание закрыто и попасть внутрь специалисты не могут.

Точная причина отравления людей устанавливается.

Стоит отметить, что угарный газ не имеет запаха и цвета, он легче воздуха и ядовитый – может убить человека за несколько минут.

Раньше в Шевченковском районе Киева нашли мертвыми мужчину и женщину, 1974 и 1982 года рождения. Возможная причина гибели людей в столице – отравление угарным газом.

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