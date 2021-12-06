Трагедия в Киеве произошла в одном из частных домов.

В Шевченковском районе Киева найдены мертвыми мужчина и женщина, 1974 и 1982 года рождения.

Тела мужчины и женщины нашли в одном из частных домов, расположенных на вул. Бакинской, сообщил Telegram-канал "Kyiv Operative".

По его данным, у погибших были признаки отравления угарным газом от работающей газовой горелки.

Читайте такжеПадение женщины под поезд метро в Киеве: появилось жуткое видео инцидентаСтоит отметить, что угарный газ не имеет запаха и цвета, он легче воздуха и ядовит – может убить человека за несколько минут.

Ранее стало известно, что в конце октября в Киеве на Оболони ночью в одной из многоэтажек в квартире произошел пожар, в жилье нашли мертвым мужчину.

Смертельный пожар в столице случился на шестом этаже девятиэтажного жилого дома, расположенного на ул. Маршала Малиновского. Причины пожара должны были установить позже.

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Автор: Екатерина Присяжнюк