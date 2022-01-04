Предварительная причина смерти семьи - отравление угарным газом.

В Одесской области в дачном доме обнаружены мертвыми пять человек, в том числе трое малолетних детей.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что 41-летнего мужчину, троих детей в возрасте пяти, семи и девяти лет и их 71-летнюю бабушку обнаружили в дачном доме в Надлиманском массиве.

"В полицию сегодня в пять часов вечера обратился друг семьи и сообщил: мужчина с двумя девочками и мальчиком, над которыми он взял опеку после смерти сестры, 31 декабря уехал к своей матери и на следующий день перестал выходить на связь", - сообщили в главке.

В дальнейшем все пятеро были обнаружены мертвыми в вышеназванном доме, принадлежащем пенсионерке.

На месте происшествия сейчас работают правоохранители территориального отдела полиции. Установлено, что ситуация в доме не нарушена, признаков насилия на телах не обнаружено, следов проникновения в помещение нет.

Предварительная причина смерти семьи – удушение угарным газом от топливного генератора.

Событие квалифицировано по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай". Тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, после выводов которой определят окончательную правовую квалификацию случившегося.

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Как сообщал УНИАН, в Шевченковском районе Киева найдены мертвыми мужчина и женщина, 1974 и 1982 года рождения. Тела мужчины и женщины нашли в одном из частных домов. У погибших были признаки отравления угарным газом от работающей газовой горелки.

Стоит отметить, что угарный газ не имеет запаха и цвета, он легче воздуха и ядовит – может убить человека за несколько минут.

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