Пострадавшие доставлены в больницу.

Сегодня, 5 января, в Малиновском районе Одессы при столкновении двух автомобилей пострадали мать и двое малолетних детей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области.

Отмечается, что авария случилась примерно в 10:30 на нерегулируемом перекрестке улиц Михаила Грушевского и Шилова: столкнулись автомобили Mercedes и Daewoo Lanos.

В больницу доставлены пассажиры Mercedes: женщина и двое малолетних детей.

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Причины случившегося выясняет следствие.

По словам очевидцев, за рулем Mercedes был супруг пострадавшей. Люди пишут в социальных сетях, что видели женщину, лежащую на земле, потерпевшая была без сознания.

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы пьяный водитель на BMW столкнулся с двумя авто и электроопорой, пострадали три человека.

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