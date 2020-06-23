В Одессе случилась новая утечка загрязняющих веществ из аварийного судна "Делфи"

Пятно достигло других пляжей.

В Одессе с танкера «Делфи» (Delfi), потерпевшего крушение на пляже в 2019 году, сегодня произошла очередная утечка загрязняющих веществ.

Об этом в социальных сетях сообщил депутат Одесского городского совета Александр Захаров.

Он также разместил соответствующие фотографии, на которых видно, как от танкера растекаются какие-то пятна по побережью.

Как утверждает депутат, «пятно» растеклось за пределы пляжа «Дельфин», на котором находится аварийное судно, и достигло других пляжей, в частности, «Отрады».

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«Вторник, 23 июня, 15:00… «Отрада», «Дельфин»... Что это? Остатки масел, солярки, сорбенты, которые «осели» на дно? Прямиком в «Отраду»... На ветровую тень не похоже никак...», - написал Захаров.

Он отмечает, что утверждения чиновников о заграждающих бонах оказались несостоятельны, и сейчас «пятно пошло» в сторону пляжа «Ланжерон».

В мэрии Одессы сообщили, что, по состоянию на утро, утечка не фиксировалась.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа. В результате аварии танкера было загрязнено побережье.

Также выяснилось, что у танкера были проблемы с судовыми документами. В качестве одной из версий обсуждалась возможность его участия в незаконной дозаправке судов. Но Госпогранслужба данный факт не подтвердила.

В феврале 2020 года прокуратура сообщила капитану танкера о подозрении по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

По версии следствия, в частности, он проигнорировал предупреждения о шторме и отказался от предложенной помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и безопасность в акватории Одесского морского порта. Это привело к аварии. В дальнейшем это судно начало дрейфовать и попало на мель в акватории порта.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта. В частности, танкер планировали разрезать на части или отбуксировать его целиком. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок из-за карантина в связи с распространением COVID-19.

21 мая мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что с борта «Делфи» произошла утечка нефтепродуктов. Тогда вытекшее топливо оперативно убрали.

16 июня председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что судовладелец обещает убрать танкер до 25 июня.

21 июня была зафиксирована новая утечка нефтепродуктов с аварийного танкера, площадь «пятна» достигла 400 кв. м. чиновники заверили, что она локализована при помощи бонов. По факту этой утечки прокуратура начала уголовное производство.

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