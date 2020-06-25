В Одессе пьяный водитель "прокатил" полицейского на капоте сотню метров (фото)

Водитель остановился поперек дороги и проигнорировал требование правоохранителей дождаться эвакуатора.

Сегодня в Одессе пьяный водитель на BMW сбил полицейского и проехал с ним на капоте более 100 метров.

Как сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, днем на улице Хуторской патрульные обратили внимание на автомобиль BMW, который остановился поперек дороги, игнорируя правила дорожного движения.

Как отмечается, таким образом водитель иномарки заблокировал движение другим транспортным средствам. При этом он вел себя агрессивно, у него были явные признаки алкогольного опьянения.

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"Чтобы убрать автомобиль с дороги и обеспечить беспрепятственный проезд на данном участке улицы, инспекторы вызвали эвакуатор. Однако это не устроило водителя - он сел за руль автомобиля и начал движение", - рассказали в пресс-службе.

Для того, чтобы не допустить управления автомобилем человеком в состоянии алкогольного опьянения, патрульный полицейский преградил ему дорогу. Однако водитель совершил наезд на инспектора и проехал с ним на капоте более 100 метров.

"BMW остановил искусственный затор, который создали другие водители. Полицейские задержали водителя, отстранили от управления, а автомобиль эвакуировали на штрафстоянку", - сообщили в управлении.

По данным пресс-службы, кроме сбитого иномаркой патрульного пострадал еще один инспектор. Оба правоохранителя, получившие телесные повреждения, обратились в больницу за медицинской помощью.

На нарушителя составили административные материалы по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

Кроме того, в его действиях усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

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