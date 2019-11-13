Протащил сотню метров: на Киевщине чиновник "покатал" журналистов на капоте (видео)

Сельскому главе Николаю Гуральнику не понравились вопросы журналистов о коррупции.

В селе Дударков Бориспольского района сельский председатель Николай Гуральник на автомобиле наехал на журналистов после того, как они пытались задать ему вопросы о коррупции.

Об этом ТСН.ua рассказали очевидцы происшествия.

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По словам одного из пострадавших журналистов "Центра журналистских расследований" Артема Квашина, они две недели назад прислали письмо в райсовет с просьбой записаться на прием к Гуральнику, однако им отказали с формулировкой "не представляется нужным". Поэтому журналисты приехали к нему в приемный день.

"Выходим, нас двое журналистов и оператор. Подходим к машине. Я стою перед машиной, со мной еще один парень стоит, община собралась большая, много людей. Коллега-журналистка задает вопрос, Гуральник заводится и поехал. Меня бросает на капот. Я так хорошо схватился. Думаю – может хочет напугать, там, метр проехать? Нет, он едет, набирает скорость. Я уже не могу спрыгнуть, потому что он хорошо так едет. Я понимаю, что если я сейчас отпущу, то я просто под колеса попаду. Я стукнул кулаком по стеклу, оно треснуло, и он остановился", - рассказал мужчина.

Также, по его словам, пострадал один из местных, которого задело автомобилем и ударило о другую машину. Квашин отметил, что все пострадавшие получили ушибы и обошлось без переломов.

Журналист рассказал, что в отношении сельского головы они ведут расследование уже длительное время.

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"Там есть очень много моментов относительно коррупции. Даже в НАЗК открыты производства против него. Это касается и деклараций, и конфликта интересов, потому что у него сын работает в райсовете на двух должностях, он еще и работает депутатом Бориспольского сельсовета. Жена там работает. У всех зарплаты по 40 тысяч", - пояснил он.

По данным ТСН, правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.

"На месте до этого времени присутствуют сотрудники полиции и определяют, что же там на самом деле произошло, кто какие телесные повреждения получил, кто является журналистом, а кто не является журналистом, а общественным деятелем. И каким образом происходил весь этот конфликт. Сейчас правовой квалификации еще нет. То есть не вносились в ЕРДР. В зависимости от нанесенных телесных повреждений будет определяться, будет ли это административное или уголовное наказание", - пояснили в пресс-службе местной полиции.

Отдельно правоохранители отметили, что сейчас устанавливают, действительно ли наезд произошел на журналистов, а не на общественных деятелей, которые представлялись журналистами. В случае, если это подтвердится – к возможному делу добавится еще и статья о препятствовании законной деятельности журналистов.