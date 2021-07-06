Дом среди аварийных или ветхих не значился.

В Одессе полиция начала расследование по факту гибели пенсионерки, на которую в квартире упал потолок с перекрытием.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на улице Степной в результате обвала потолка в одной из квартир на последнем этаже двухэтажного жилого дома погибла 83-летняя хозяйка.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, дом был построен до 1917 года, в перечне аварийных или ветхих не значился. Полтора года назад в части дома, где произошло обрушение, после обследования была частично заменена система водоотведения.

"По предварительным данным ГСЧС, причиной обрушения мог стать возраст дома, однако окончательный ответ даст экспертиза", - заявили в мэрии.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в Одессе произошло частичное обрушение жилого двухэтажного дома на улице Степной. Погибла хозяйка одной из квартир верхнего этажа, в которой упал потолок с перекрытием.

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Автор: Лариса Козовая