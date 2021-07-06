На данный момент причина обвала неизвестна.

Тело пенсионерки обнаружили при разборе завалов дома в Одессе. 82-летняя женщина погибла при обвале части дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области.

"6 июля в 13:52 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в городе Одесса на улице Степная произошло разрушение потолка в квартире. По прибытию пожарно-спасательного подразделения было установлено разрушение межэтажного перекрытия в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома на площади 20 квадратных метров. Во время проведения поисково-спасательных работ было найдено тело хозяйки квартиры 1938 года, без признаков жизни", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий инцидента привлекли 24 спасателя и 6 единиц пожарно-спасательной техники.

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По данным местных СМИ, 82-летняя женщина в момент трагедии просто смотрела телевизор. При этом родственники утверждают, что пенсионерка жаловалась на состояние крыши дома. На место инцидента приехал старший сын погибшей женщины.

На данный момент причина обвала неизвестна. По данным коммунальщиков, дом был сухой, а система водоотвода недавно обновлена. Несмотря на то, что дому было более 150 лет, он не был аварийным.

Как ранее сообщал УНИАН, в историческом центре Одессы на парковку рухнул двухэтажный нежилой дом.

Ранее сообщалось, что произошло разрушение двухэтажного нежилого здания, в котором ранее располагалась котельная отделения дезинфектологии. Площадь разрушения – 100 кв. м. Обломки упали на парковочную зону (под навесами) для автомобилей.

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Автор: Анастасия Горбачева