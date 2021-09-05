В Одессе пенсионерка совершила самоубийство, выбросившись из окна на 7-м этаже. Как сообщили УНИАН в полиции Одессы, ЧП случилось на улице Генерала Петрова.
Отмечается, что в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели женщины, обнаруженной мертвой возле многоэтажного жилого дома.
По предварительным данным, она совершила самоубийство. Проводится расследование.
Как сообщают в социальным сетях очевидцы, ЧП случилось на Генерала Петрова,78.
"70-летняя пенсионерка выбросилась из окна своей квартиры с 7-го этажа", - пишут очевидцы.
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Ранее на Ривненщине 80-летняя бабушка травмировалась при попытке суицида и попала в больницу. До приезда скорой, женщину достали из колодца ее же близкие.
Пациентка находилась в шоковом состоянии, у нее диагностировали ушиб коленного сустава, общее переохлаждение, ушибы и осаждение головы и конечностей, повышенное артериальное давление.