Эти автомобили должны уступить место на рынке более успешным моделям.

Рост популярности электромобилей уже несколько лет остается главной тенденцией автомобильного рынка. Производители вкладывают миллиарды в переход на более совершенные технологии, устраняя "детские болезни" этой все еще относительно молодой разновидности автомобилей.

Высокая конкуренция и стремительный прогресс означают, что одни модели электромобилей снимают с продаж, а им на смену приходят другие. А некоторые новинки просто не оправдывают ожиданий и их досрочно отправляют в небытие. Автомобильный портал BGR составил список из 5 интересных электромобилей, которые снимут с продажи до конца текущего года или уже сняли:

Acura ZDX . Первый электрический седан Acura, представленный в 2024 году, уже в сентябре 2025-го объявили о его снятии с производства. Спрос оказался недостаточным, чтобы оправдать продолжение выпуска. Dodge Ram 1500 REV . Электрический пикап так и не поступил в массовое производство: из-за задержек и низкого спроса компания отказалась от проекта в сентябре 2025 года. Dodge Charger Daytona R/T EV . Этот электрический "масл-кар" был частью линейки Charger Daytona, но уже после одного года продаж Dodge решил снять именно вариант R/T. Модель имела 496 л.с., полный привод и солидный запас хода, но не стала коммерчески успешной. Nissan Ariya . Компактный SUV Ariya был представлен в 2023 году, но Nissan приостановил производство для рынка США. Компания заявляет, что перенаправляет ресурсы на Leaf - это намекает, что Ariya может исчезнуть навсегда. Genesis Electrified G80 . Роскошный седан EV, стилистически копировавший бензиновый G80, но стартовая цена в районе $77-82 тыс. была слишком высокой. Спрос не оправдал затрат, и производитель решил не продолжать выпуск модели в 2026 году.

Рынок электромобилей: последние новости

Как писал УНИАН, в октябре украинцы приобрели 10,5 тыс. электромобилей. Это на 145% больше, чем в прошлом году. Однако подавляющее большинство из них (более 7,8 тыс) были подержанными. Среди новых авто активнее всего покупали Volkswagen ID.UNYX, а среди подержанных - Tesla Model Y.

Видео дня

Также мы рассказывали, что Верховная Рада решила не продлевать еще на один год льготные ставки пошлины на импорт электромобилей.

Вас также могут заинтересовать новости: