Около 155 млн лет назад континент Арголанд отделился от территории современной Австралии, после чего исчез без следа. После многих лет составления геологических пазлов исследователи заявляют, что нашли его, но не в одном месте, а раздробленным по дну моря под Юго-Восточной Азией. Об этом пишет Daily Galaxy.

"Новое исследование, проведенное учеными из Утрехтского университета, ставит под сомнение предположение о том, как континенты дрейфуют и исчезают. Вместо того, чтобы двигаться как единый, сплоченный массив суши, Арголанд распался на несколько континентальных полос, скрываясь на глазах у всех под цепями островов, таких как восточная Индонезия и части Мьянмы", - говорится в публикации.

В то же время исчезновение Арголанда на протяжении долгого времени было загадкой для геологов, ведь когда континенты распадаются, то обычно оставляют после себя четкие следы - скальные образования, следы окаменелостей или остатки гор, указывающие на их путь.

"В случае с Арголандом эти следы отсутствовали. Это отсутствие вызвало серьезные вопросы относительно его судьбы. Погрузился ли он под океан, расплавился в мантии или просто никогда не существовал так, как представляли ученые?", - подчеркивают в издании.

Арголанд не исчез - он распался

По сравнению с другими древними материками, которые отделились от Гондваны, Арголанд распался на более мелкие части в начале своего дрейфа. Позже эти обломки двигались отдельно, что затрудняло отслеживание их траектории.

"Ничего не сходилось", - сказал главный автор Элдерт Адвокаат в интервью Live Science, имея в виду предыдущие попытки связать известные геологические фрагменты в этом регионе.

Из-за такого эффекта раздробления Арголанд оказался трудным для идентификации. Несмотря на то, что части континентов, такие как Африка и Южная Америка, являются классическими примерами разделения на основе разломов, Арголанд не поддавался обычным закономерностям.

"В конце концов, команда из Утрехта выдвинула гипотезу, что Арголанд изначально был разрозненным скоплением микроконтинентов, и это предположение оказалось ключевым для разгадки тайны", - добавляют в материале.

По данным пресс-релиза, исследование показало, что большинство этих фрагментов дрейфовали в сторону восточной части Индонезии, а некоторые из них оказались возле Мьянмы. Это географическое распространение затрудняло рассмотрение этих фрагментов как единого целого, пока не появилась идея "ленточного континента".

Ученые представляют идею "Аргопелага"

Поэтому, чтобы лучше описать фрагментированную структуру Арголанда, ученые ввели новый термин: Аргопелаг.

"Вместо того, чтобы рассматривать континент как единую массу, они предложили понимать его как "очень расширенный и фрагментированный ансамбль", по сути, мозаику континентальных обломков, каждый из которых отделен океанским дном, но все еще геологически связан", - объяснили в Daily Galaxy.

Как отметил геолог Дуве ван Хинсберген, соавтор исследования, эти реконструкции не просто решают академические загадки.

"Эти реконструкции имеют решающее значение для нашего понимания таких процессов, как эволюция биоразнообразия и климата, или для поиска сырья", - подчеркнул он.

Другие открытия ученых

