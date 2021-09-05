Ограбление в Одессе закончилось курьезом, узнали журналисты.

В Одессе злоумышленники рано утром порезали туристам палатки и унесли личные вещи людей, которые в них жили.

Потом неизвестные позвонили и пообещали, что вернут женщине паспорт, сообщает в Telegram канал "Одесса INFO".

Потерпевшая встретилась с двумя мужчинами на железнодорожном вокзале, они отдали ей документ и скрылись. Женщина позвонила в полицию, и подозреваемых задержали. При себе мужчины имели другие вещи, пропавшие из палатки.

Напомним, в августе стало известно, что в Одессе мужчину за сутки дважды ограбили. Первое ограбление произошло курортной Аркадии. Второе преступление совершил "спаситель" – мужчина, который вызвался подвезти потерпевшего домой.

В Украине предусмотрена уголовная ответственность за тайное похищение чужого имущества – это ст. 185 Уголовного кодекса ("Кража").

Злоумышленникам уголовная ответственность грозит в том случае, если стоимость украденного имущества превышает 227 гривень. За мелкую кражу грозит штраф.

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Автор: Екатерина Присяжнюк