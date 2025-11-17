Диетолог объяснила, что после 40 лет организм лучше всего работает на настоящей энергии из белков и клетчатки, а не на кофеине.

Кофе утром действительно способен придать заряд бодрости, но он не обеспечит человека энергией на весь день. Вот почему особенно важно завтракать здоровой пищей, если вам уже за 40 лет. Диетолог Тара Коллингвуд назвала 7 продуктов для завтрака, которые придают больше энергии, чем кофе, сообщает Eat This, Not That.

Коллингвуд напомнила, что только пища способна обеспечить человеческий организм топливом.

"Кофе дает вам энергию, но пища обеспечивает вас топливом. После 40 лет ваш организм лучше всего работает на настоящей энергии из белков и клетчатки, и не должен полагаться на кофеин", - говорит диетолог.

Видео дня

Поэтому, она назвала 7 самых полезных завтраков для тех, кому уже за 40 лет.

1. Овсянка с ореховым маслом и ягодами

Диетолог отметила, что это первый завтрак, который она рекомендует употреблять.

"Сочетание сложных углеводов, полезных жиров и клетчатки поддерживает стабильный уровень сахара в крови в течение нескольких часов", - пояснила Коллингвуд.

2. Яйца

По словам эксперта по правильному питанию, это простой завтрак, который обладает множеством полезных свойств.

"Они богаты белком и витаминами группы В, которые помогают превращать пищу в энергию. Яйца обеспечивают мышцы и мозг стабильным источником энергии", - отметила диетолог.

3. Греческий йогурт с фруктами и семенами

Коллингвуд отметила, что это еще один простой, но отличный вариант завтрака.

"Белок и пробиотики способствуют здоровью кишечника и энергетическому обмену. Йогуртовый парфе дает вам настоящую энергию, которая намного сильнее, чем латте", - поделилась диетолог.

4 Цельнозерновой тост с авокадо и копченым лососем

Такой изысканный завтрак, как отметила эксперт по правильному питанию, обеспечит человека энергией на несколько часов.

"Он содержит сложные углеводы, полезные для сердца жиры и омега-3 для длительной концентрации внимания. Эта комбинация поддерживает остроту ума и стабильный уровень энергии в течение всего утра", - рассказала Коллингвуд.

5. Смузи из протеина, шпината и банана

Если утром мало времени, тогда такой завтрак будет идеальным.

"Быстро усваивается, но богат питательными веществами и электролитами. Зеленый смузи заряжает вас энергией изнутри, не вызывая нервозности от кофеина", - рассказала о его преимуществах диетолог.

6. Творог с ананасом или персиками с кисломолочным творогом

Коллингвуд поделилась, что такой завтрак не повышает уровень сахара в крови.

"Творог дает вам кремовый, богатый белком старт, который заряжает вас энергией на все утро лучше, чем это может сделать кофе", - добавила она.

7. Боул с киноа, миндалем и ягодами

Диетолог отметила, что растительный белок и клетчатка обеспечивают медленное и стабильное высвобождение энергии.

"Киноа подходит не только для обеда - ее стабильные углеводы и белок обеспечивают энергией на весь день", - рассказала Коллингвуд.

Другие советы диетологов по питанию

Ранее УНИАН сообщал, что овсянка является полезным вариантом для завтрака. Однако эксперты перечислили 6 добавок, которые не стоит использовать в кашу из овсянки. Их нередко добавляют, чтобы улучшить вкус блюда, но лучше отказаться от них, поскольку это делает его менее полезным.

Также мы писали, что яблоко является любимым фруктом большинства людей. Этот фрукт доступен для многих и обладает множеством полезных свойств. Эксперты отметили, что для максимальной пользы нужно есть яблоки в определенное время.

Вас также могут заинтересовать новости: