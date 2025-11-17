Премьер Венгрии выступает против предоставления финансовой помощи Украине и призывает ЕС начать коммуникацию с Россией.

У Украины нет "никаких шансов" на победу в текущей войне против России, а дальнейшая финансовая поддержка страны со стороны ЕС является "просто безумием", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Politico.

Издание отмечает, что заявление Орбана прозвучало в то время, когда исчезают надежды на скорое перемирие, а Европа пытается финансово поддержать Киев в преддверии бюджетного кризиса следующего года.

В интервью изданию премьер-министр Венгрии заявил, что финансовая поддержка Украины "убивает" ЕС "экономически и финансово" и является "просто сумасшедшей".

Отмечается, что ранее Венгрия блокировала продление санкций ЕС против России, а также предоставление Украине финансовой поддержки. Кроме этого, Будапешт продвигал идею освобождения Москвы от нефтяных санкций, которые США ввели против двух крупных компаний России.

"Мы уже потратили 185 миллиардов евро, и... намерены потратить еще больше. Итак, мы финансируем страну, которая не имеет шансов выиграть войну", - заявил Орбан.

В материале говорится, что премьер Венгрии обвиняет европейских лидеров в том, что они продолжают конфликт в Украине, чтобы получить лучшие позиции для дальнейших переговоров по мирному соглашению.

"Они хотели бы продолжить войну. Они считают, что мы должны продолжать войну, чтобы оказывать Украине большую поддержку", - поделился Орбан.

Он считает, что такая позиция является "абсолютно ошибочной".

"Ситуация и время более благоприятны для россиян, чем для нас. Не продолжайте, остановите это, как только сможете", - высказал мнение премьер Венгрии.

Что касается мирных переговоров, то Орбан заявил в интервью изданию, что ожидает "соглашения между россиянами и американцами по войне и торговле, энергетке и по другим вопросам".

По его мнению, европейцы должны "открыть независимый канал коммуникации с Россией".

"Пусть американцы ведут переговоры с русскими, а потом европейцы также должны вести переговоры с русскими и посмотреть, можно ли объединить позиции американцев и европейцев", - сказал премьер Венгрии.

Издание отметило, что во время встречи в Белом доме премьер-министру Венгрии Виктору Орбану удалось договориться с президентом США Дональдом Трампом о получении для своей страны бессрочного освобождения от санкций США на импорт нефти и газа из России.

Однако в администрации США уточнили, что освобождение действует только в течение одного года. Орбан в интервью отметил, что это соглашение будет действовать до тех пор, пока он будет у власти, поскольку на апрель 2026 года в Венгрии запланированы общенациональные выборы.

По мнению премьера Венгрии, Европа должна подойти к вопросу Украины "исходя из европейских интересов". Он добавил, что его "не интересует", выиграет или проиграет Москва.

Издание добавило, что по словам Орбана, его "интересует будущее европейского народа, в частности будущее венгров", а также "новая система безопасности".

В то же время, Орбан считает, что соглашение по безопасности для Украины должно предусматривать "мирное соглашение, которое стабилизирует границы, независимо от того, признаны ли они международно или нет" и "однозначно какую-то демилитаризованную зону".

Премьер Венгрии добавил, что если не произойдет "чудо", то Россия будет продолжать захват востока Украины, в частности, Донецкой области после войны.

"Это реальность, нравится вам это или нет", - заявил он.

При этом, Орбан не думает, что Россия набравшись смелости, может напасть на другую европейскую страну или страну-члена НАТО.

"Я считаю бессмысленным утверждение, что россияне нападут на Европейский Союз или НАТО, просто потому, что они не достаточно сильны. Мы гораздо сильнее", - заявил политик.

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна решила направить свою долю из "Европейского фонда мира" на финансирование армии Ливана, а не для поддержки ВСУ. Сийярто заявил, что сказал своему коллеге, министру иностранных дел Ливана Юссефу Рагги, что интересом национальной безопасности Венгрии является мир на Ближнем Востоке. Именно поэтому, заявил глава МИД Венгрии, стабильность Ливана играет в этом ключевую роль.

Также мы писали, что премьер Венгрии Виктор Орбан использовал коррупционный скандал вокруг украинской компании "Энергоатом", чтобы оправдать этим свое нежелание помогать Украине бороться с российской агрессией. В своем заявлении Орбан исказил факты и выставил все так, будто в Украине разворовывают западную военную помощь. Поэтому, подчеркнул Орбан, он не хочет "принимать в этом участие" и не будет отправлять "деньги венгерского народа" в Украину.

