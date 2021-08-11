80-летнюю женщину удалось спасти.

На Ривненщине 80-летняя бабушка травмировалась при попытке суицида и попала в больницу.

Об этом сообщает Ривненский областной центр экстренной медицинской помощи в Facebook.

Инцидент произошел вечером во вторник в селе Малая Мощаница.

"Предварительно известно, что женщина (ориентировочно 80 лет) пыталась совершить самоубийство - прыгнула к колодцу. Родственники увидели обувь у колодца и услышали знакомый голос - таким образом они узнали, что пропавшая женщина находится там. По словам ее родных, глубина колодца более 10 метров. До приезда скорой, женщину достали из колодца ее же близкие. Пациентка находилась в шоковом состоянии", - говорится в сообщении.

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У пострадавшей диагностировали ушиб коленного сустава, общее переохлаждение, ушибы и осаждение головы и конечностей, повышенное артериальное давление.

Родственники женщины рассказали, что она таким образом пыталась покончить с собой. Ее госпитализировали в районную больницу.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кривом Роге супруги-пенсионеры написало прощальную записку и выбросилось из окна. 84-летний мужчина работал в одной из школ района Ингулец учителем, а его 83-летняя жена была врачом.

Автор: Юрий Годован