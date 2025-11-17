17 ноября принято поздравлять студентов и принимать водные процедуры.

Дата 17 ноября известна уникальными народными обычаями, которые помогут привлечь удачу. В мире отмечаются некоторые медицинские мероприятия, а в праздник сегодня в Украине поздравления получают учащиеся вузов. Для верующих есть повод помолиться о пополнении в семье.

Какой сегодня праздник в мире

На планете проводится Международный день знаний о раке шейке матки, цель которого - информировать людей о способе профилактики и лечения опасного заболевания. Несовершеннолетним девочкам рекомендуется делать прививки от вируса папилломы человека, а взрослым женщинам - ежегодный тест на ВПЧ.

Есть еще одно событие из сферы здравоохранения - День недоношенных детей, введенный для распространения информации о преждевременных родах.

Есть также следующие всемирные праздники сегодня, которые вы можете отметить - День экскурсий, День игры в сёги, День сливочного масла, День философии и День отказа от курения.

Какой сегодня праздник в Украине

В сегодняшнюю дату чествуем таких известных украинских именинников - католического священника Климентия Шептицкого, актрису Руслану Писанку, политика Оксану Корчинскую, писательницу Софию Андрухович и футболиста Романа Зозулю.

В нашей стране и во всем мире 17 ноября - праздник День студента. Если у вас есть знакомые ученики вузов, то стоит пожелать им интересной студенческой жизни, легкой учебы и удачных сессий.

Какой сегодня праздник церковный

Известного чудотворца и епископа Григория Неокесарийского чествуют по новому стилю. Христиане верят, что молитва этому святому поможет забеременеть, а уже рожденным детям пошлет крепкое здоровье.

Если обратиться к старому календарю, в нем ранее отмечался сегодня праздник митрополита Павла Тобольского.

Какой сегодня праздник в народе

Этот день украинцы называли Григорий Зимоуказатель, поскольку погодные приметы дня указывают, какой будет зима:

лужи покрылись льдом - холодной;

на реках осталось много уток - теплой;

рябина дала много ягод - снежной.

Наши предки в эту дату боялись встречи с нечистью, поэтому не выходили из дома без нужды. В дорогу также не отправлялись, чтобы не загрузнуть в грязи. Вместо этого занимались уборкой, проводили время с семьей, ходили в баню. Для крепкого здоровья стоит принять горячие водные процедуры. Есть еще обычай на счастье - нужно что-то пообещать и сдержать слово.

Зная, какой сегодня церковный праздник, не стоит также забывать, что у православных продолжается Рождественский пост. По возможности стоит отказаться от мяса и молочных продуктов, чтобы очистить тело к Рождеству.

Что нельзя делать сегодня

Под запретом сегодня курение, употребление алкоголя и в целом вредные привычки. Также не стоит одалживать деньги и оформлять кредиты, иначе начнутся финансовые проблемы. Запрещено в праздник сегодня ходить в грязной одежде - испортите свою репутацию.

