В этом году ученые приняли уникальное для того времени решение.

1972 год запомнился людям началом Уотергейтского скандала, выходом фильма "Крестный отец" и последней высадкой на Луну в ходе миссии "Аполлон-17". Также этот год интересен тем, что он является самым долгим в истории, пишет IFLscience.

Отмечается, что 1972 год был високосным, что уже делает его на 24 часа длиннее многих других годов. Более того, в него добавили две високосные секунды - 30 и 31 декабря.

В издании поделились, что 1972 год продлился 31 622 402 секунды. Для сравнения, обычный 365-дневный год длится 31 536 000 секунд.

Зачем в 1972 год добавили високосные секунды

В издании объяснили, что дополнительные секунды были добавлены в 1972 год для того, чтобы часы синхронизировались с немного неровным вращением Земли. Сейчас в мире используются атомные часы для измерения всемирного координированного времени.

Атомные часы работают путем мониторинга естественных колебаний атомов, чаще всего атомов цезия. Подсчитывая эти колебания, атомные часы могут измерять время настолько точно, что их погрешность составляет всего около одной секунды за миллионы лет, подчеркнули в издании.

Проблема заключается в том, что даже такие сверхточные часы не идеально совпадают с положением Солнца на небе. Земля не вращается абсолютно равномерно каждый день, из-за чего иногда добавляются дополнительные секунды.

В издании отметили, что отклонения в миллисекунды могут показаться незначительными, но они чрезвычайно важны для технологий, которые полагаются на сверхточное измерение времени, таких как GPS-навигация, телекоммуникации, финансовые транзакции и некоторые научные эксперименты.

В июне 1972 года в соответствии с международным соглашением, заключенным с участием лаборатории Национального бюро стандартов США была введена первая високосная секунда. Чтобы наверстать упущенное время, в конце декабря того же года была добавлена еще одна високосная секунда, рассказали в издании.

Всего с 1970-х годов к всемирному координированному времени было добавлено чуть менее 30 високосных секунд. Они позволили поддерживать баланс между атомными часами и вращением Земли, объяснили в издании.

Какой другой год можно считать самым длинным в истории

Кроме того, в издании упомянули 46 год до нашей эры, который некоторые ученые считают самым долгим в истории. В этом году Юлий Цезарь, по совету своих астрономов, добавил 445 дней, чтобы привести римский календарь в соответствие с солнечным годом.

Солнце не является точным центром Солнечной системы - что говорят ученые

Ранее ученые заявили, что Солнце не находится в точном центре Солнечной системы. Вместо этого все планеты вместе с самим Солнцем вращаются вокруг барицентра.

По словам ученых, барицентр смещается в зависимости от расположения и массы планет, и больше всего на него влияют Юпитер и Сатурн. Иногда их гравитация настолько сильна, что центр масс оказывается даже за пределами Солнца, из-за чего оно осуществляет легкое "качание".

