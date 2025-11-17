Россияне из собственного кармана профинансируют новые ракеты для ударов по украинским электростанциям и многоэтажкам.

На фоне сокращения нефтегазовых доходов и общего ухудшения ситуации в экономике Кремль планирует пополнять бюджет войны, увеличивая налоги для рядовых россиян и малого бизнеса. Об этом пишет ABC News.

Так, уже с 1 января в России будет увеличена ставка налога на добавленную стоимость (НДС) - с 20% до 22%. Фактически это "налог на продажу", то есть к ценам на все товары в магазинах добавятся еще несколько процентов. Ожидается, что это добавит в федеральный бюджет около 1 триллиона рублей (около 12,3 миллиарда долларов).

Также российское правительство снижает порог доходов малого бизнеса, после которого предприниматели обязаны платить НДС. Ранее малый бизнес освобождался от уплаты НДС, если его годовой доход (не прибыль) составлял менее 60 миллионов рублей (739 тысяч долларов США). Теперь же платить придется, если доходы превышают 10 миллионов рублей (около 123 тысяч долларов США) в год.

Это в частности повлияет на бизнес с низкой рентабельностью при больших объемах товарооборота, например, на небольшие магазины и предприятия бытовых услуг, такие как салоны красоты.

Также россиянам придется платить больше за спиртное и табак, налоги на которые вырастут. Больше российское правительство будет брать и за некоторые государственные услуги, такие как оформление водительских прав.

"Экономическое замедление и повышение налогов являются признаками того, что Путину и рядовым россиянам в ближайшие месяцы придется делать сложный выбор между оружием и маслом, то есть между военными расходами и благосостоянием потребителей после 3,5 лет войны против Украины", - пишет ABC News.

Как писал УНИАН, на фоне общих проблем в экономиках как России, так и Китая, объемы торговли между ними начали стагнировать. По данным украинской разведки, в этом году товарооборот между РФ и Китаем сократился на 9,4% по сравнению с прошлым годом.

Украинские разведчики говорят, что основным фактором падения стало удешевление энергоносителей вдобавок к сокращению физических объемов поставок. Например, экспорт нефти снизился на 8,1% в физических объемах и на 21% в денежном выражении.

