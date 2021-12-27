Он утверждает, что таким образом хотел помочь с ремонтом.

В Одессе мужчина проник в чужой дом и сломал канализационные трубы.

Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии.

Во время несения службы по охране общественного порядка нацгвардейцы получили соответствующее уведомление от дежурного по городу. Когда военнослужащие прибыли на место происшествия, к ним обратилась гражданка.

Женщина рассказала, что пока была на работе, в ее дом, срезав дверь, проник неизвестный мужчина. Злоумышленник устроил беспорядок и сломал канализационные трубы, объясняя свои действия тем, что хотел помочь в ремонтных работах.

Мужчину доставили в отделение полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеКот-клептоман несколько лет терроризирует пригород в Новой ЗеландииРанее УНИАН писал, как в Днепре вооруженного автовора доставали из чужого туалета.

В России полицейские выманили вора из-под ванны.

В США вор ограбил 10-летнюю девочку и сбежал на ее розовом детском велосипеде.

В Британии вор провалил ограбление банка из-за собственного плохого почерка.

А в Ужгороде вор-неудачник вызвал полицию, потому что не мог выйти из ограбленной медлаборатории.

Вас также могут заинтересовать новости: