Работники банка просто не поняли его требований.

Житель британского Сент-Леонардса в Восточном Суссексе попытался ограбить банк, но потерпел поражение из-за собственного плохого почерка.

Как рассказали в полиции графства, 67-летний Алан Слэттери за две недели посетил три банка в двух городах. Там он давал кассирам записки с требованиями отдать наличные.

Первую попытку мужчина предпринял в Истборне. Однако служащий банка не смог разобрать почерк, и Слэттери ушел с пустыми руками.

Позже персоналу все-таки удалось расшифровать написанное. В записке говорилось: "Ваш экран не остановит то, что у меня есть, просто передайте 10 и 20. Подумайте о других клиентах". Тогда сотрудники банка позвонили в полицию, передав правоохранителям записку и видео с камер наблюдения.

Читайте такжеВ Карпатах в бассейн к туристам неожиданно прыгнула корова (видео)Во втором банке в его родном городке попытка ограбления Слэттери удалась: он забрал 2 400 фунтов. В третьем банке сотрудники отказались выдавать деньги и сообщили правоохранителям.

Благодаря неудачной попытке, а также характерному почерку преступлений грабителя с плохим почерком разыскали и задержали.

Слэттери признал себя виновным во всех трех преступлениях и был приговорен к шести годам тюремного заключения.

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Автор: Катерина Комолова