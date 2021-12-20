Перед задержанием он попросил помыть руки.

Во Владивостоке 24-летний вор-рецидивист прятался от полиции под ванной в квартире сожительницы.

Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД края.

Читайте также"Вселила джиннов": в России задержали "охотника" за гадалками после зверского убийства (видео)Правоохранители информируют, что сообщения о преступлениях мужчины получали из нескольких районов Владивостока.

Во время ежедневных краж мужчина присваивал себе ноутбуки, сумки, телефоны и прочее в гостиницах, офисах, барах. В общем - на более 110 тысяч гривень (300 тысяч рублей).

Личность попавшего на камеры преступника установили - это 24-летний ранее судимый житель Приморья, уже находящийся в розыске за кражи.

Полицейские выяснили, что во Владивостоке рецидивист без места жительства и прописки находил одиноких женщин и, пользуясь их отзывчивостью, оставался у них ночевать.

У одной из таких жительниц города он и был обнаружен. После появления полицейских, подозреваемый пытался скрыться под ванной.

МВД округа показало видео с места, на котором можно услышать такой диалог между стражами порядка и рецидивистом:

Правоохранитель: Здорова, Андрюха! Как сам? Нормально все?

Рецидивист: Здрасьте!

Правоохранитель: Доставай наручники.

Рецидивист: Сейчас, руки можно помою?

Правоохранитель: Помойся!

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Автор: Анастасия Печенюк