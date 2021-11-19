Парень оказался в ловушке, ведь на дверях и окнах помещения установлены решетки.

В Ужгороде парень обокрал медицинскую лабораторию, а потом сам вызвал полицию, ведь не смог выйти из помещения.

Об этом сообщили в Управлении охраны полиции в Закарпатской области.

Для реализации своего плана мужчина заранее закрылся в туалете лаборатории и дождался, когда все уйдут домой. После этого злоумышленник проник в бухгалтерию и украл оттуда 7500 грн. Вор также украл 300 грн из ящика для пожертвований на лечение тяжелобольного ребенка.

Читайте такжеВ США спустя 50 лет раскрыли одно из самых громких ограблений банка, совершенного по фильмуОднако пробраться в помещение было легче, чем покинуть его. Из-за решеток на окнах и дверях вор не мог выйти из медлаборатории.

Потом он увидел наклейку "объект под охраной" с номером телефона полиции охраны. Вор позвонил правоохранителям и сообщил, его закрыли в помещении медлаборатории.

На место происшествия выехали полицейские и задержали горе-вора.

Как сообщал УНИАН, в Киеве иностранец напал на АЗС и украл из кассы более 85 тысяч гривен. Мужчина забрызгал слезоточивым газом работников АЗС, ударил кассира и украл деньги. Вычислили преступника удалось с помощью камер наблюдения.

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Автор: Марта Гичко