Посетитель после ругани собрался и ушел из кабинета.

В ветеринарной клинике Одессы посетитель с пуделем обругал врача-ветерана ВСУ, который потерял на войне обе ноги.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения в кабинете врача-ветерана Алексея Притулы. Кадрами он поделился в своем Instagram-аккаунте.

Во время визита в ветклинику, один из посетителей возмутился, что врач не встал для осмотра его собаки. Впрочем, Алексей прокрутился на стуле, чтобы продемонстрировать, почему ему трудно это сделать.

Впрочем, реакция посетителя на протезы была резкой и "красноречивой". Он обругал врача-ветерана и пошел прочь.

Посетитель: А вы не можете встать?

Врач: (демонстрирует протезы)

Посетитель: Пошел ты тогда нах*й, п*дар, бл*дь.

Врач: Друг, ты увидел меня?

Посетитель: Пошел нах*й.

Сам Алексей призвал активно распространять это видео, ведь "им можно будет иллюстрировать посты о подводных камнях на пути к возвращению ветеранов с инвалидностью к работе и обычной жизни".

"Со мной это, ну прям, одиночный случай. Пока что. Но я прекрасно понимаю, что подобной сволочи вокруг тьма. Я понимаю, что юридически привлечь к ответственности этого "человека" крайне маловероятно. Потому что, напоминаю, быть уй***ом в нашей стране не противозаконно. Но пусть станет известным. Я уже знаю его имя и все остальное", - отметил Алексей.

Что известно об Алексее Притуле

Алексей Притула - ветеран российско-украинской войны. Во время боевых действий на Лиманском направлении в сентябре 2022 года воин получил тяжелое ранение. К сожалению, Алексей потерял обе ноги.

После длительного лечения и реабилитации ветеран встал на протезы и вернулся к ветеринарной практике в Одессе.

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