В компании отметили, что если пассажир будет испытывать дискомфорт или аллергическую реакцию от соседства с животным, ему обеспечат альтернативные места.

Государственная компания "Укрзализныця" инициировала обновление в правила перевозки животных.

Как сообщили на официальной странице компании в Facebook, они уже подали на утверждение изменения, которые готовы обсудить и учесть интересы владельцев животных и всех, кто по разным причинам избегает контакта с ними.

Там рассказали, что изменится после утверждения новой редакции правил:

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Убирается определение "жесткая конструкция" из описания переносок: подойдет современный рюкзак для животных, лишь бы с водонепроницаемым абсорбирующим дном.

Для малых животных до 45 см в холке позволят временное пребывание без переноски - для здоровой активности и/или сна на полке купе.

Для больших собак от 45 см мы позволят проезд еще и в вагонах СВ и РИЦ (RIC) при полном выкупе купе.

Для больших собак в Интерсити+ проезд тоже станет возможным - при условии выкупа всех мест, размещенных единым блоком в ряду.

Любые служебные собаки представителей Сил обороны смогут бесплатно ехать во всех типах вагонов - с намордником и поводком.

В компании отметили, что если пассажир будет испытывать дискомфорт или аллергическую реакцию от соседства с животным, ему обеспечат альтернативные места.

"Перед утверждением Государственной регуляторной службой Украины проект приказа со всеми изменениями будет вынесен на общественное обсуждение, чтобы учесть интересы всех пассажиров и обеспечить комфорт каждого на борту", - добавили там.

Новости "Укрзализныци" - детали

Государственная "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на некоторые популярные направления. Они будут курсировать в определенные даты. Причина - рост спроса пассажиров на поездки поездами.

Отмечается, что с 9 июля через день будет курсировать поезд Интерсити №761/762 Киев - Одесса. Он будет отправляться из Киева в 6:03 и прибывать в Одессу в 13:34. В обратном направлении, из Одессы, поезд будет отправляться в 14:20 и прибывать в Киев в 21:54. На маршруте будут курсировать вагоны МПЛТ (локомотивной тяги) с местами 1-го и 2-го класса.

Также "Укрзализныця" добавляет места для поездок между Киевом и Харьковом. Так, с 3 июля каждую среду в 23:53 из Киева будет отправляться поезд №720, который будет прибывать в Харьков в 5:14. В обратном направлении, из Харькова, поезд №719 будет отправляться в 23:30, и прибывать в Киев в 5:01.

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