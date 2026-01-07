'Переговоры достигли нового рубежа': Зеленский намекнул, когда закончится война

Президент не прямо, но достаточно понятно обозначил возможные сроки окончания войны.

Война в Украине может завершиться уже в первой половине 2026 года. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза.

"Мы отмечаем, что переговоры достигли нового рубежа вместе с нашими европейскими партнерами и, конечно, с США и всеми участниками Коалиции желающих. Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства [в ЕС]", - отметил он, обращаясь к киприотам.

Отсюда следует, что речь идет о первой половине 2026 года, поскольку Кипр будет председательствовать в Совете ЕС до 1 июля 2026 года.

Видео дня

По его словам, ЕС играет ключевую роль в мирном процессе. Он добавил, что санкции против РФ, поддержка Украины, укрепление ее обороноспособности способствуют способности преодолевать врага.

"Новый пакет готовится, много шагов делается для того, чтобы нанести удары теневому флоту России, потому что каждый доллар, который теряет Россия, она теряет как агрессор", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры о мире в Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 января, президент Украины сказал журналистам, что США продолжают вести переговоры с россиянами о завершении войны в Украине.

По его словам, обсуждаются различные варианты, но пока Россия "крутит носом". При этом он добавил, что партнеры Украины достаточно сильны и могут "нос открутить", если захотят.

Вас также могут заинтересовать новости: