SpaceX планирует испытать ракетоноситель для полета на Луну уже в этом году

Это испытание положит начало важному году для программы Starship.

Компания SpaceX планирует в этом году испытать ракетоноситель для полета на Луну. Проведение испытания ожидается в первом квартале 2026 года, сообщает Іnteresting Еngineering.

Отмечается, что последний полет Starship был отложен из-за повреждения ракетного ускорителя для полета во время испытаний в ноябре. Этот ускоритель стал первым из "Версии 3" Super Heavy ускорителей SpaceX, разработанным для повышения производительности благодаря более мощным двигателям Raptor 3.

Также в публикации сказано, что NASA недавно сообщило о том, что из-за задержек с реализацией проекта может искать другого кандидата для посадки экипажа Artemis III на Луну.

Видео дня

В октябре исполняющий обязанности руководителя NASA Шон Даффи сказал:

"Я люблю SpaceX. Это невероятная компания. Проблема в том, что они отстают. Они выдвинули свои сроки, и мы соревнуемся с Китаем".

Хотя SpaceX борется за сохранение контракта на лунный посадочный аппарат "Artemis III", частная космическая компания миллиардера Илона Маска недавно подчеркнула возможности Starship и для полетов за пределы Луны. Компания заявила, что Starship Version 3 станет первой версией ракеты, способной лететь на Марс.

Ранее Маск отмечал, что хотел бы запустить беспилотный звездолет на Красную планету во время следующего сближения Земли и Марса. Однако, прежде чем SpaceX сможет доставить Starship на Марс или, собственно, на Луну, ей нужно освоить дозаправку на орбите.

Маск описал орбитальную дозаправку как "необходимую технологию для того, чтобы сделать жизнь многопланетной".

В публикации делают вывод, что SpaceX должна овладеть технологией орбитальной дозаправки ракетоносителя в этом году, чтобы выполнить свои обязательства по экспедиции на Луну. Также это будет решающим для полета на Марс и вывода человечества на новый уровень космических исследований.

Конкурент SpaceX впервые вернул многоразовую ракету после старта - что известно

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года американская компания Blue Origin успешно запустила миссию NASA на ракете New Glenn и впервые вернула ее первую ступень.

Ракету запустили с базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида. Через несколько минут после старта первая ступень ракеты отделилась и успешно приземлилась на морскую платформу Jacklyn в Атлантике.

New Glenn является двухступенчатой тяжелой ракетой-носителем, разработанной компанией Blue Origin. Последнюю создал основатель Amazon Джефф Безос. Ракета может выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 45 т.

Вас также могут заинтересовать новости: